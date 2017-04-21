Аким СКО Кумар Аксакалов: «Провокаторы найдены и будут наказаны»

На площадке Региональной службы коммуникаций СКО состоялся очередной брифинг с участием акима области Кумара Аксакалова , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Глава региона проинформировал о том, что на трассах региона проводится масштабная работа в целях предотвращения перелива через дороги и недопущения разрушений. Проводится отсыпка грунта на обочину на автотрассе республиканского значения «Астана-Петропавловск» в районе села Рублевка.





«На дороге вокруг Петропавловска, я там вчера был, в районе «Речпорта», мы там поднимаем дорогу протяженностью 2,5 км. Вдоль 2-х этажных жилых домов в поселке «Кожзавод» также производится отсыпка заниженных участков старой защитной дамбы, для того чтобы защитить данный поселок», - сказал аким области Кумар Аксакалов.





Аким области акцентировал внимание, что работы на этих участках проводятся с целью защиты 5280 жителей села Подгоры и 3724 жителей Кожзавода. Также ожидается затопление дачного Заречного поселка.





В Петропавловске для создания благоприятных условий для проведения эвакуации населения этих районов в трех школах: №12, №13, №14 подготовили все условия для того чтобы люди пережили какое-то время паводковую ситуацию. Там заготовлено необходимое количество постельных принадлежностей, продуктов питания, медицинской помощи. Кроме этого, составлен список и взяты на контроль все люди преклонного возраста, беременные женщины, инвалиды, дети до 1 года. В целях защиты насосной станции была укреплена станция первого подъема.





«Хочу сказать о том, что мы нашли людей, которые распространяли ложную информацию. Сейчас проводится уголовное расследование. Еще раз хочу предупредить всех о том, что эти действия попадают в статью уголовного преследования. Необходимое количество воды у нас имеется, как мы вчера и говорили. В случае необходимости 70 водовозов у нас готовы.





Механизм отработаем, где какой водовоз в какой район города будет заезжать», - отметил глава региона. Стоит отметить, что на данный момент запас чистой питьевой воды в Петропавловске составляет 16 тыс.куб.метров, сырой – 11 тыс. куб.метров.



