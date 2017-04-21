В Южной Корее Гурман скончался, съев по ошибке ядовитую жабу
21 апреля 2017, 16:31
Приготовленное блюдо мужчина съел вместе с двумя коллегами по работе. Через некоторое время гурман почувствовал себя плохо, его начало тошнить.
Житель Южной Кореи скончался после употребления в ресторане блюда из лягушек, среди которых оказалась ядовитая жаба. Инцидент произошел в городе Тэджон еще 9 марта, однако известно о нем стало еще сейчас. Мужчина возрастом за 50 лет поймал в одном из местных прудов пять лягушек, после чего принес их в ресторан, принадлежащий супруге одного из своих коллег по работе, попросив приготовить, сообщает агентство "Ренхап".
Приготовленное блюдо мужчина съел вместе с двумя коллегами по работе. Через некоторое время гурман почувствовал себя плохо, его начало тошнить. Мужчину срочно отправили в больницу, но на следующее утро он скончался. Похожие симптомы проявились и у других участников трапезы, однако в меньшей степени, и их жизнь вне опасности.
Анализ остатков еды показал, что в ней содержится буфотенин, токсичное вещество, входящее в состав содержащегося в коже жаб яда. Судя по всему, мужчина принял за лягушек именно ядовитых жаб, обманувшись их сходством.
Фото: yonhapnews.co.kr
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