В Южной Корее Гурман скончался, съев по ошибке ядовитую жабу

Приготовленное блюдо мужчина съел вместе с двумя коллегами по работе. Через некоторое время гурман почувствовал себя плохо, его начало тошнить.

Житель Южной Кореи скончался после употребления в ресторане блюда из лягушек, среди которых оказалась ядовитая жаба. Инцидент произошел в городе Тэджон еще 9 марта, однако известно о нем стало еще сейчас. Мужчина возрастом за 50 лет поймал в одном из местных прудов пять лягушек, после чего принес их в ресторан, принадлежащий супруге одного из своих коллег по работе, попросив приготовить, сообщает Мужчина возрастом за 50 лет поймал в одном из местных прудов пять лягушек, после чего принес их в ресторан, принадлежащий супруге одного из своих коллег по работе, попросив приготовить, сообщает агентство "Ренхап"





Приготовленное блюдо мужчина съел вместе с двумя коллегами по работе. Через некоторое время гурман почувствовал себя плохо, его начало тошнить. Мужчину срочно отправили в больницу, но на следующее утро он скончался. Похожие симптомы проявились и у других участников трапезы, однако в меньшей степени, и их жизнь вне опасности.





Анализ остатков еды показал, что в ней содержится буфотенин, токсичное вещество, входящее в состав содержащегося в коже жаб яда. Судя по всему, мужчина принял за лягушек именно ядовитых жаб, обманувшись их сходством.



