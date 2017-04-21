Братья по несчастью, или что общего между Джолчиевым и Кукеевым

Бауржана Джолчиева и Жамбыла Кукеева можно назвать одними из ярких и талантливых футболистов последнего десятилетия в казахстанском футболе. От них ждали многого. Однако ни тот, ни другой не реализовал свой потенциал до конца, передает корреспондент От них ждали многого. Однако ни тот, ни другой не реализовал свой потенциал до конца, передает корреспондент Vesti.kz.





При этом на начальном этапе футболисты сами себе сделали имя. Оба играли в "Алма-Ате", откуда пошли на повышение, если так можно выразиться.





Чуть сложнее, наверное, приходилось Бауржану. Все-таки в юном возрасте переехал из Кыргызстана в Казахстан, где азам футбола учился в алматинском молодежном клубе "Цесна". Поднимался постепенно, побывал в "Атырау" и "Тоболе". В "Астане" уже стал заметной фигурой в казахстанском футболе.





Вдобавок набрался хорошего международного опыта в еврокубковых матчах и за сборную Казахстана. Мог играть и продолжать расти, но в 2016 году остался вне футбола. "Астана", как известно, предлагала ему продлить контракт, но футболист посчитал, что сможет играть за рубежом. На деле никуда не уехал и вдобавок остался без клуба в КПЛ.









При этом возникали разного рода разговоры о продолжении карьеры в том или ином клубе, но снова не срослось. В итоге в этом году вынужден пропустить как минимум первый отрезок чемпионата. А ведь время идет. И еще непросто привести в порядок форму без длительной игровой практики. И, по правде говоря, с трудом верится, что ему удастся вернуться на прежний уровень. Если случится обратное, будем только рады, поскольку премьер-лига нуждается в хороших игроках. Просто по-человечески жаль футболиста, оставшегося без любимого дела из-за завышенной самооценки.





В какой-то степени это относится и Жамбылу Кукееву. Хотя в свое время предпочтение больше отдавалось его старшему брату Жигеру, у которого было все, чтобы стать просто добротным футболистом. Увы, не получилось, тогда как Жамбылу довелось быстро выйти из тени своего брата. Подавал большие надежды. Побывал на просмотрах в таких клубах, как "Баку", "Нефтчи", "Буджаспор" и "Шальке 04". Но в конечном итоге оказался в "Астане". Впоследствии перешел в "Алма-Ату", откуда снова вернулся в "Астану", носившую в 2008 году название "Локомотив". Играл регулярно, а позднее случился конфликт с главным тренером Сергеем Юраном, и Жамбыл Кукеев был переведен в дубль.





В 2010 году случилась отставка российского специалиста, клуб возглавил немец Хольгер Фах, под чьим руководством Жамбыл в стартовом составе вышел четыре раза за сезон, а позже был снова сослан в дубль за нарушение дисциплины.









Как в дальнейшем у него развивалась карьера в карагандинском "Шахтере", все прекрасно помнят. В составе этой команды становился чемпионом страны, участвовал в еврокубках, а также пользовался доверием Виктора Кумыкова. Но в 2013 году принял, пожалуй, ошибочное решение перейти в "Кайрат". Понятно, что оно было продиктовано хорошими финансовыми условиями. Однако в Алматы не заиграл. Сначала из-за снижения к себе требований, затем из-за травмы.





Можно сказать, что после "Кайрата" его карьера пошла на спад. На сегодняшний день футболист тщетно пытается ее реанимировать в "Кайсаре", где другие лидеры, другие требования и другой тренер.





С сожалением приходится констатировать, что популярность, деньги и непомерные амбиции помешали вышеназванным игрокам раскрыться в полной мере, а ведь не были обделены талантом.



