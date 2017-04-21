Глава государства поручил навести порядок с «резиновыми квартирами»

Астанчане, стоящие годами в очередях, не могут получить квартиры, передает корреспондент Zakon.kz.

«Эти очереди на госжилье связаны, прежде всего, с вопросами регистрации. В отдельных помещениях регистрируются десятки и даже сотни граждан. Так, в одном из частных домов по ул. Березовая, дом 156, в районе юго-востока, зарегистрировано свыше 1700 человек. В одном доме! Что за «резиновая» такая комната? В общежитие микрорайона Пригородное только в одной комнате прописано 1200 человек. Естественно, эти люди там не живут, но получили регистрацию и основание претендовать на государственное жилье», - сказал глава государства на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию столицы.

«Какое государственное жилье? Как мы говорим, социально-уязвимые и так далее. Социально-уязвимые пусть получают квартиры арендные, постепенно платят и потом покупают. Все остальные госчиновники - их больше 40 тысяч стоит, пусть становятся в программу. Мы им зарплату для этого платим, жилстройсбережения, кредиты, ипотека», - возмутился он.

Президент дал поручение начальнику ДВД Астаны Амантаю Аубакирову разобраться с «резиновыми» квартирами.

«Мы уже перешагнули в другую эпоху, а одной ногой стоим там. Приучаем людей к иждивенчеству. Итак уже льготы по всему даем, по кредитам даем. Получается, что приезжает откуда-то, регистрируется 100 человек в одну комнату, становятся, «нажимают» на всех и выдается квартира тем, кто в прошлом месяце приехал откуда-нибудь там издалека, а жители Астаны, которые давно живут и работают, вкладывают деньги здесь, не могут получить квартиры, Что за безобразие? Ты разберись, собери всех, что надо для этого», - обратился он к А. Аубакирову.

«Все вы, никто не занимается экономией государственных средств. Социальные министерства - сколько раз я говорил, что все надо подсчитать, объяснить, мы в другую эпоху живем. Чтобы иметь, надо работать. Работа в Казахстане есть. Кто не работает, тот не ест - есть же принцип такой?!» - сказал Н. Назарбаев.

При этом в качестве примера он привел статистические данные, что по информации миграционной полиции, «резиновых квартир» в Астане только за прошлый год выявлено более 200.

«Объявления о прописке иногородних граждан за определенную плату открыто сегодня размещается в интернете», - указал Глава государства, продемонстрировав при этом слайды, на которых отобразилось одно из объявлений по поводу прописки.

«Читайте: «Прописка в Астане, дешево, через ЦОН. Адресная справка - 15 минут, прописка постоянная, временная, законно через ЦОН, адресная справка, через 10-15 минут. Помогу восстановить удостоверение личности, загранпаспорт даже сделаю». Значит, Министерство иностранных дел РК продает паспорт. «Регистрация иностранных граждан» - вот, называют какие страны. Что за безобразие? Что это за такие люди - продают регистрацию и в вот этих домах резиновых. Ни одна городская служба не реагирует на это безобразие. Кто ответственен за это?» - задался вопросами Президент.

Ксения Давыдова