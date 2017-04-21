Повестку предстоящего саммита ШОС обсудили в Акорде

В Акорде глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с министрами иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





Во встрече приняли участие министры иностранных дел РК – К.Абдрахманов, Китайской Народной Республики – Ван И, Кыргызской Республики – Э.Абдылдаев, Российской Федерации – С.Лавров, Республики Таджикистан – С.Аслов, Республики Узбекистан – А.Камилов, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов, Директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев, помощник Президента Республики Казахстан по международным вопросам Н.Онжанов.





В приветственной речи Глава государства отметил важность встречи министров иностранных дел стран-участниц ШОС накануне саммита организации в Астане.





«Председательствуя в ШОС, мы придаем большое значение предстоящему саммиту в июне этого года. Наше председательство в организации проходит на фоне сложных процессов в регионе и мире», - сказал Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев отметил ряд вопросов, которые стоят на повестке дня ШОС. Среди них: активизация работы по утверждению Концепции сотрудничества организации в области охраны окружающей среды, подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и принятие заявления по этому вопросу, а также Антинаркотическая Стратегия государств-членов организации.





«Экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС имеет очень большое значение. Следует отметить еще один немаловажный вопрос повестки дня предстоящего саммита – принятие решения о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС. Также предполагается принятие Астанинской декларации, где мы определим наши планы на будущее», - сказал глава государства.











