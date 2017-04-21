Жамбылская область и провинция Гилян укрепляют дружественные отношения

Ряд соглашений и меморандумов на общую сумму 20 млрд. тенге было подписано между Жамбылской областью и провинцией Гилян.

В ходе официальной поездки в Исламскую Республику Иран аким Жамбылской области Карим Кокребаев ознакомил иранцев с социально-экономическим развитием региона , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





- Оборот между Жамбылской областью и Исламской Республикой Иран в прошлом году составил 919 тысяч долларов США и увеличился более чем в 7 раз по сравнению с 2015 годом. На сегодня реализованы ряд совместных проектов. В нашем регионе с каждым годом увеличиваются поголовья скота. В текущем году принято двустороннее соглашение об экспортировке баранины в Иран, первая партия продукции уже доставлена. В регионе совместно с товариществом «ҚазИрАгро» реализован проект на общую сумму 5,7 млн долларов США по производству и переработке сафлорового масла. Область с высоким экономическим потенциалом имеет все возможности для создания инвестиционных проектов. Таким образом, мы готовы к совместным проектам по развитию птицеводства, сельского хозяйства, плодово-ягодных культур, рыбной отрасли и переработке фруктов, - отметил глава региона.





В свою очередь иранские бизнесмены выразили готовность в развитии своих проектов по выращиванию свеклы, переработке лекарственных трав и производства фруктовых соков.





Также директор ТОО «Казфосфат» М. Ескендиров сообщил о достижениях в области химии и о выпускаемых продукциях предприятия.

Следует отметить, что иранские сельскохозяйственные эксперты выразили свою заинтересованность по закупку минеральных удобрений с завода ТОО «Казфосфат».





Председатель Ассоциации деловых женщин области Г. Нурумова выразила готовность в реализации ряда совместных проектов в области медицины.





В завершение официальной встречи между акимом Жамбылской области Каримом Кокрекбаевым и губернатором провинции Гилян Мухаммад Али Наджафи был подписан Протокол намерений о сотрудничестве.







