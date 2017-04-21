В Арканзасе казнили первого человека за 12 лет
21 апреля 2017, 17:14
Ранее сообщалось, что власти Арканзаса ищут добровольцев для наблюдения за казнями.
В американском штате Арканзас казнили первого преступника за 12 лет. Вокруг этой истории в начале года разгорелся крупный скандал, так как компанию McKesson, поставлявшую в тюрьму препараты для смертельной инъекции, не проинформировали о целях использования продукта, сообщает CNN, передает Вести.ru.
Представители фирмы думали, что их препараты будут использоваться в медицинских целях. Когда стало ясно, что это не так, дирекция McKesson потребовала отменить сделку, однако этого сделано не было. Утром 21 апреля осужденный за убийство девушки в 1993 году 51-летний Лиделл Ли был казнен.
Преступнику, чье дело расследовали более 20 лет, ввели смертельную инъекцию. Американцу вкололи обезболивающее, а также препараты, один из которых прекращает работу легких, а другой останавливает сердцебиение.
В настоящий момент смертная казнь разрешена в 31 штате Америки. В последние годы, впрочем, власти страны столкнулись с проблемой недостатка химикатов для этой процедуры. В Европе, где американцы закупали препараты для казней, снизилось производство смертоносных веществ, так как многие в ЕС выступают против "легальных убийств".
Фото edition.cnn.com
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