Договор между ТОО «СК-Фармация» и отечественными товаропроизводителями продлен до 10 лет

20 апреля прошло подписание дополнительных соглашений к долгосрочным договорам между Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» и отечественными товаропроизводителями по продлению срока действия долгосрочных договоров с 7 лет до 10 лет.

Это явилось итогом трехлетней совместной работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ТОО «СК-Фармация», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и ассоциаций.

Существенной поддержкой для отечественного производства станет продление сроков с 7 лет до 10 лет договоров поставки, заключенных до 1 января 2015 года.

Благодаря данной поддержке производители освобождаются от тендерных процедур, обеспечиваются государственным заказом, что позволит предпринимателям в дальнейшем расширять начатые и создавать новые инвестиционные проекты, увеличивая ассортимент выпускаемой продукции.

Продление договоров было подписано с АО «Нобел АФФ», АО «Химфарм», ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», ТОО «Алмерек», ТОО «Бирунифарм», ТОО «Dolce», ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», ТОО «Келун-Казфарм», ТОО «КФК «Медсервис ПЛЮС», ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ», ТОО «ПФК Элеас», ТОО «Суперфарм», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Жулдыз Кенан», ТОО «Султан».

Стоит отметить, что продление договора распространяется только на лекарственные средства, которые имеют доказанную клиническую эффективность. Подписываемый документ коснется 441 наименований лекарственных средств и 180 изделий медицинского назначения.

Данное мероприятие является одним из шагов по успешному развитию фармацевтической и медицинской промышленности нашей республики.