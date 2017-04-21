Повестку предстоящего саммита ШОС обсудили в Акорде

В Акорде глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с министрами иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел РК - К.Абдрахманов, Китайской Народной Республики - Ван И, Кыргызской Республики - Э.Абдылдаев, Российской Федерации - С.Лавров, Республики Таджикистан - С.Аслов, Республики Узбекистан - А.Камилов, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов, Директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев, помощник Президента Республики Казахстан по международным вопросам Н.Онжанов.

В приветственной речи Глава государства отметил важность встречи министров иностранных дел стран-участниц ШОС накануне саммита организации в Астане.

«Председательствуя в ШОС, мы придаем большое значение предстоящему саммиту в июне этого года. Наше председательство в организации проходит на фоне сложных процессов в регионе и мире», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил ряд вопросов, которые стоят на повестке дня ШОС. Среди них: активизация работы по утверждению Концепции сотрудничества организации в области охраны окружающей среды, подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и принятие заявления по этому вопросу, а также Антинаркотическая Стратегия государств-членов организации.

«Экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС имеет очень большое значение. Следует отметить еще один немаловажный вопрос повестки дня предстоящего саммита - принятие решения о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС. Также предполагается принятие Астанинской декларации, где мы определим наши планы на будущее», - сказал глава государства.