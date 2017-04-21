«КазМунайГаз» не превышал объемы добычи и не обманывал ОПЕК

«КМГ не может отвечать за превышение. И если говорить об объемах добычи нашей компании, то мы остались в пределах, регламентированных для нас объемов. Превышения были по линии ТШО» - Мынбаев.

«КазМунайГаз» не имеет отношения к превышению объемов добычи нефти в Казахстане и нарушению договоренностей с ОПЕК. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, передает корреспондент Zakon.kz.





«Касательно страновых объемов добычи, КМГ не может за это (превышение объемов добычи – от авт.) отвечать, - сказал Мынбаев. - И если говорить об объемах добычи нашей компании, то мы остались в пределах, регламентированных для нас объемов. Да, есть определенные превышения объемов по линии ТШО. У них есть свое видение на этот счет, но этот вопрос в переговорном плане регулируется между министерством и Тенгизшевройл».





Напомним, в декабре 2016 года Казахстан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки, однако по факту объемы увеличились почти на 8- тыс. баррелей. По данным международного энергетического агентства объемы добычи выросли главным образом за счет Кашагана, который производит 170 тысяч баррелей нефти в сутки.





При этом к середине 2017 года добыча на месторождении увеличится до 180 тысяч баррелей, а в 2018 году достигнет 360 тысяч. На данный момент общий объем добычи нефти в Казахстане составляет 1,8 млн баррелей в сутки, что на 78 тысяч баррелей превышает октябрьскую оценку.





По словам председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева, старт коммерческой добычи на Кашагане был объявлен 1 ноября 2016 года и на данный момент там продолжаются работы по вводу в эксплуатацию оборудования на морском и наземном комплексах.





«С начала возобновления добычи добыто более 2 млн. тонн нефти и более 1 млрд. куб.м газа. Для увеличения уровня добычи нефти до 370 тыс. баррелей в сутки в 2017 году планируется запустить два компрессора обратной закачки газа. Для дальнейшего увеличения уровня добычи нефти будет реализован проект по расширению мощностей по обратной закачке газа. В настоящее время выполняются работы по выбору оптимальной концепции этого проекта».





К слову, еще в декабре 2016 года Казахстан объявил о заморозке добычи нефти в первом полугодии 2017 года на уровне 1,7 млн баррелей в сутки. Подавляющее большинство стран, присоединившихся к соглашению, свои обязательства выполнили, что привело к росту мировых цен на нефть.





Татьяна Ковалева, Астана.



