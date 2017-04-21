Всерьез заниматься нефтехимией «КазМунайГаз» не будет
21 апреля 2017, 18:05
«Мы вертикально интегрированная добывающая, перерабатывающая и транспортирующая компания, но нефтехимические переделывания в рамках партнерств могут развиваться», - отметил Мынбаев.
«КазМунайГаз» не будет акцентировать внимание на производстве продукции с высокой добавочной стоимостью. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» СауатМынбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«КМГ не может превратиться в нефтехимическую компанию, - сказал он. - Прежде всего мы вертикально интегрированная добывающая, перерабатывающая и транспортирующая компания, но нефтехимические переделывания в рамках партнерств с другими компаниями могут развиваться,и мы такую опцию на базе Атырауского НПЗ рассматриваем»
Напомним, в сентябре 2017 года должна закончится модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода. По словам Мынбаева, после этого, завод будет ориентирован не только на отпуск нефтепродуктов «соответствующего качества, но появится и линейка нефтехимической продукции, в частности параксилола».
«Это продукция с высокой добавленной стоимостью, она рассматривается нами как экспортная позиция. А при насыщении рынка светлыми нефтепродуктами у нас есть возможность излишки переключать на нефтехимию. Кроме того, эта продукция является сырьем для последующих переделок».
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: ortcom.kz.
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