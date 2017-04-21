Макрон пообещал защитить французов, если его выберут президентом

По его словам, в нынешних условиях задача президента Республики — обеспечить безопасность своих граждан.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон призвал сограждан не поддаваться страху после нападения на сотрудников полиции в Париже и заверил, что будет способен защитить французов в случае избрания главой государства, сообщает сообщает РИА Новости





"Террористы стремятся дестабилизировать нашу страну в тот момент, когда французы готовятся выбрать свое будущее. Их мишенью стала демократия, наше единство, наши ценности", — заявил Макрон, выступая в своем избирательном штабе.





По его словам, в нынешних условиях задача президента Республики — обеспечить безопасность своих граждан. "Я буду без пощады бороться за то, чтобы защитить вас", — пообещал кандидат.





Макрон отметил, что после атаки в Париже отменил два предвыборных мероприятия, поскольку полиция сейчас должна сконцентрироваться на защите граждан, а не на охране митингов, однако при этом не намерен останавливать саму избирательную кампанию, потому что это значит поддаться террористам.





"В воскресенье вам предстоит выбрать будущее. Не поддавайтесь страху и попыткам устрашения", — сказал он.





На Елисейских полях в четверг вечером, за три дня до первого тура президентских выборов, произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи, ранее уже отбывавший тюремный срок за нападение на полицейских. Власти заявили о возможном террористическом следе этой атаки.





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