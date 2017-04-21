СМИ: погибший при атаке в Париже полицейский был в "Батаклане" в 2015 году

37-летний Ксавье Жюжеле через год после событий в "Батаклане" вернулся в концертный зал на годовщину теракта.

Британская газета Independent утверждает, что полицейский, погибший в четверг в результате атаки на Елисейских полях в Париже, был одним из сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в операции в концертном зале "Батаклан" во время теракта в ноябре 2015 года, передает РИА Новости.





Как пишет издание, 37-летний Ксавье Жюжеле через год после событий в "Батаклане" вернулся в концертный зал на годовщину теракта. В тот день он дал интервью журналу People, в котором заявил, что "счастлив, что "Батаклан" вновь открылся", что "этот концерт нужен, чтобы отпраздновать жизнь, чтобы сказать "нет" террористам".





На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, возможно, скрылся.





Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.





Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.





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