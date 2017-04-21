Назарбаев посетил праздничный концерт Президентского оркестра

Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.

Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов Службы государственной охраны РК с 25-летием создания специального государственного органа и отметил высокий уровень профессионализма Президентского оркестра, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Нурсултан Назарбаев отметил, что Служба государственной охраны является высокопрофессиональным государственным органом, обеспечивающим безопасность Президента Казахстана, других высших должностных лиц страны, глав иностранных делегаций и объектов государственной важности на самом высоком уровне.









Служба государственной охраны учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны Президента и Республиканской гвардии. С момента обретения Казахстаном Независимости пройдены важнейшие этапы становления и укрепления данного государственного органа.





Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.









Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан обеспечивает музыкальную часть протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий Казахстана. Он является творческим коллективом, охватывающим все жанры мировой музыкальной культуры, начиная от фольклорной до классической, академической музыки и музыки современных композиторов.



