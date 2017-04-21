Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев посетил праздничный концерт Президентского оркестра

21 апреля 2017, 22:40

Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.

Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов Службы государственной охраны РК с 25-летием создания специального государственного органа и отметил высокий уровень профессионализма Президентского оркестра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Служба государственной охраны является высокопрофессиональным государственным органом, обеспечивающим безопасность Президента Казахстана, других высших должностных лиц страны, глав иностранных делегаций и объектов государственной важности на самом высоком уровне.


Служба государственной охраны учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны Президента и Республиканской гвардии. С момента обретения Казахстаном Независимости пройдены важнейшие этапы становления и укрепления данного государственного органа.

Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.


Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан обеспечивает музыкальную часть протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий Казахстана. Он является творческим коллективом, охватывающим все жанры мировой музыкальной культуры, начиная от фольклорной до классической, академической музыки и музыки современных композиторов.

Фото: пресс-служба Акорды.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...