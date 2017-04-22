США обеспокоены решением ВС России запретить "Свидетелей Иеговы"
22 апреля 2017, 00:16
Официальный представитель госдепа призвал российские власти "отменить запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы".
США "крайне обеспокоены" решением Верховного суда (ВС) РФ внести "Свидетелей Иеговы" в число экстремистских организаций, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, сообщает РИА Новости.
"США чрезвычайно обеспокоены подавлением в России религиозных меньшинств, включая "Свидетелей Иеговы", — отметил он.
Тонер призвал США "гарантировать, что законы по борьбе с терроризмом и экстремизмом не применяются в отношении мирных религиозных меньшинств". Он также призвал российские власти "отменить запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы".
ВС России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. В защиту организации выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба ЕС.
Дмитрий Злодорев.
Фото: AP Photo / Luis M. Alvarez.
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