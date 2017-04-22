Ронда Роузи выходит замуж

Предложение ей сделал американец Трэвис Браун, выступающий в тяжелой весовой категории в UFC.

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе американка Ронда Роузи готовится к замужеству, сообщает Vesti.kz.





Предложение ей сделал американец Трэвис Браун, выступающий в тяжелой весовой категории в UFC.





"Мы были на водопаде в Новой Зеландии, где я почувствовал, что пора сделать предложение", - сказал Браун.





Пара начала встречаться в 2015 году. Они познакомились в тренировочном лагере в Калифорнии, а в последнее время они занимались у одного тренера - Эдмонда Тарвердяна. Дата свадьбы пока неизвестна. Сама Роузи заявила, что не хочет пышной церемонии.





"Свадьба состоится скоро. Предстоит еще продумать организационные моменты. Я не хочу многого декораций и цветов. Мне хочется посидеть где-нибудь за ужином с близкими", - сказала Роузи.





Президент UFC Дана Уайт поздравил жениха и невесту. Ранее он заявлял, что не верит в возвращение Роузи в октагон после двух поражений подряд.





"Я очень рад за Ронду и Трэвиса и собираюсь посетить их свадьбу", - сказал Уайт.