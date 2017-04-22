Ронда Роузи выходит замуж
22 апреля 2017, 07:15
Предложение ей сделал американец Трэвис Браун, выступающий в тяжелой весовой категории в UFC.
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе американка Ронда Роузи готовится к замужеству, сообщает Vesti.kz.
Предложение ей сделал американец Трэвис Браун, выступающий в тяжелой весовой категории в UFC.
"Мы были на водопаде в Новой Зеландии, где я почувствовал, что пора сделать предложение", - сказал Браун.
Пара начала встречаться в 2015 году. Они познакомились в тренировочном лагере в Калифорнии, а в последнее время они занимались у одного тренера - Эдмонда Тарвердяна. Дата свадьбы пока неизвестна. Сама Роузи заявила, что не хочет пышной церемонии.
"Свадьба состоится скоро. Предстоит еще продумать организационные моменты. Я не хочу многого декораций и цветов. Мне хочется посидеть где-нибудь за ужином с близкими", - сказала Роузи.
Президент UFC Дана Уайт поздравил жениха и невесту. Ранее он заявлял, что не верит в возвращение Роузи в октагон после двух поражений подряд.
"Я очень рад за Ронду и Трэвиса и собираюсь посетить их свадьбу", - сказал Уайт.
30-летняя Роузи - первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. В 14 боях она одержала 12 побед и потерпела два поражения. Последние два поединка для Роузи сложились неудачно. В ноябре 2015 года она досрочно проиграла соотечественнице Холли Холм, а в декабре 2016 года за 48 секунд уступила нокаутом бразильянке Аманде Нуньес.
34-летний Браун провел 25 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел шесть поражений, а еще один его поединок завершился ничьей. Стоит отметить, что в 2014 году Браун победил Брендана Шауба - бывшего парня Роузи.
Для Роузи этот брак станет первым, а для Брауна - вторым. Ранее он был женат на фитнес-модели Дженне Рени Уэбб. Кроме того, у Брауна есть двое сыновей.
Фото: социальные сети
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