Мусульманка из Миннесоты получила право боксировать в хиджабе

22 апреля 2017, 08:17

Виду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.

Шестнадцатилетняя мусульманка Амалия Зафар из американского штата Миннесота получила право боксировать в США в хиджабе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ввиду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.

"Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее", — заявил тренер спортсменки Натаниэль Хайле.

Фото: социальные сети

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