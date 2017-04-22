Мусульманка из Миннесоты получила право боксировать в хиджабе
22 апреля 2017, 08:17
Виду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.
Шестнадцатилетняя мусульманка Амалия Зафар из американского штата Миннесота получила право боксировать в США в хиджабе, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ввиду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.
"Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее", — заявил тренер спортсменки Натаниэль Хайле.
Фото: социальные сети
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