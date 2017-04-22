В 2017 году мерами содействия занятости будет охвачено свыше 31 тысячи актюбинцев

Руководитель управления координации занятости и социальных программ по Актюбинской области Кайрат Утаров отчитался перед главой региона о ходе реализации «Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы», сообщает Zakon.kz.





В 2017 году на реализацию данной программы в Актюбинской области выделено более 4,8 млрд. тенге. В ее рамках принимаются меры по переподготовке кадров с техническим и профессиональным образованием, организации массового обучения граждан наиболее востребованным на рынке труда профессиям или основам предпринимательства.





Отметим, центрами занятости сформирован прогнозный перечень 36 наиболее востребованных профессий. Благодаря открытию мобильных учебных центров возможность получить профессиональное образование есть и у жителей отдаленных районов. Завершившим обучение окажут содействие в трудоустройстве. Также ведется обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», работа по организации социальных рабочих мест, обеспечению занятости за счет развития инфраструктуры и ЖКХ, предусмотрено расширение микрокредитования на селе и в городе.





Планируется, что программой продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году будут охвачены свыше 5 тысяч человек, однако возможность роста количества участников не исключена.





Бердыбек Сапарбаев поручил обеспечить стопроцентное выполнение всех пунктов программы.

Для эффективного решения вопросов занятости, совместно с Министерством труда и социальной защиты, во всех 148 сельских округах и городах районного значения внедряется информационная система «Е-Халық». По состоянию на 20 апреля, в информационную систему внесены данные 478 тыс. человек или 57 % от общей численности населения. Глава региона поручил завершить заполнение базы данных проекта «Е-ХАЛЫҚ» до 1 июля.





- Осталось два месяца. Данная информационная система в первую очередь нужна нам для эффективной работы с населением, охвата непродуктивно занятого и безработного населения, оказания адресной социальной помощи, определения баланса трудовых ресурсов, уплаты налогов, использования земель, решения других значимых социальных вопросов. Поэтому, оставшиеся 2 месяца необходимо работать над эффективным и качественным заполнением информационной системы, - подчеркнул аким области.





Отметим, система «Е-Халық» также актуальна в связи с внедрением 1 июля 2017 года обязательного медицинского страхования. В ходе совещания Бердыбек Сапарбаев отметил, что разъяснительная работа по внедрению системы медицинского страхования на данный момент находится на недостаточном уровне. В связи с этим, глава региона поручил руководителю управления координации занятости и социальных программ усилить разъяснительную работу совместно с управлением здравоохранения, акимами районов и сельских округов.





В целом, согласно Комплексному плану по содействию занятости населения, в 2017 году планируется охватить активными мерами содействия занятости 31,1 тыс. человек. Ожидается, что в результате принимаемых мер уровень общей безработицы по итогам 2017 года составит 4,8 %, молодежной – 3 %.



















