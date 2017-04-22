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В КНДР возобновлена подготовка к ядерному испытанию

22 апреля 2017, 09:49

Основываясь на данных снимков с космических спутников, сделанных 19 апреля, эксперты утверждают, что Пхеньян, по всей видимости, готовится к испытанию ядерного оружия.

На полигоне Пунгери в КНДР возобновилась подготовка к проведению нового ядерного испытания, сообщил Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, сообщает Вести.ru.

Основываясь на данных снимков с космических спутников, сделанных 19 апреля, эксперты утверждают, что Пхеньян, по всей видимости, готовится к испытанию ядерного оружия.

По словам специалистов, спутниковые снимки показывают, что шестое ядерное испытание на полигоне Пунгери может быть проведено в любой момент после того, как будет получен приказ от Пхеньяна. Ранее аналитики заявляли, что подготовка к ядерному испытанию была заморожена, передает ТАСС.

Недавно на полигоне в трех местах прошли соревнования по волейболу: в частности, волейбольная сетка была натянута у центрального командного пункта объекта. В этот раз, по словам аналитиков, "игры в волейбол не наблюдается".

К настоящему времени в Северной Корее было проведено пять ядерных испытаний. В ответ на это Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна многочисленные санкции.

Фото: vnews.agency


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