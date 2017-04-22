В Жамбылской области прокуроры лишают водительских прав неплательщиков алиментов

В Жамбылской области на исполнении у судебных исполнителей находится 12 337 исполнительных документов по взысканию алиментов, общая сумма задолженности по которым составляет более 880 млн. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По словам прокурора области Ерната Сыбанкулова, это вопиющие цифры, поэтому органы прокуратуры ориентированы на принятие самых жестких мер к таким должникам.

С прошлого года 91 должник по алиментам привлечены к административной ответственности, 55 из них были арестованы, 36 выплатили штрафы, 7 должников привлечены к уголовной ответственности, лишены прав на вождение автомобильными средствами 175 должника.

К примеру, 8 ноября 2016 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РК в отношении должника Ибраева Б. за длительное неисполнение решения суда, сумма долга по алиментам составила свыше 2 млн. тенге.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде должник все-таки нашел деньги на содержание своих детей. Уголовное дело было прекращено в порядке медиации.

Постановлением Меркенского районного суда от 19 июля 2017 года Жумабаев И. за имеющуюся задолженность по алиментам на сумму более 700 тыс. тенге арестован на 3 сутки.

В другом случае в этом же районе решением суда Васильжанов А. не только получил арест, но и был лишен прав на управление автомобильными средствами.

«Вообще лишение права управления автотранспортными средствами является весьма эффективным средством влияния на должников - отметил прокурор области, - денег на детей нет, но лиши человека прав на вождение автомобиля, средства тут же находятся, должник делает все возможное для оплаты долга перед своими детьми, чтобы вернуть свое право на вождение автомобилем».

«Есть конечно и добросовестные должники, которые ввиду трудной жизненной ситуации, отсутствия постоянной работы не могут платить алименты, однако и в этом случае мы нашли решение по договоренности с центром занятости населения области с прошлого года мы помогли найти работу 195 должникам, теперь они работают и платят алименты - сказал прокурор области, - еще 873 человека на стадии трудоустройства. Так как данная работа возымела положительный эффект работа по трудоустройству должников будет продолжена».

Необходимо отметить, что за наличие задолженности по алиментам сейчас в ускоренном порядке принимаются меры к аресту имущества должников, т.е. на дома, квартиры, автомобили должников накладывается арест, если в установленный срок он не найдет средства, то это имущество будет реализовано на торгах.

Более того должники лишаются прав выезда за пределы страны, а также центры обслуживания населения могут им отказать в предоставлении услуг, к примеру, должник не сможет получить даже адресную справку, справку о наличии имущества и т.д.

«Мы готовы помочь добросовестным должникам, главное у них должно быть желание исполнять свой долг перед своими детьми, а к злостным нарушителям будут применяться самые жесткие меры, наша главная цель - обеспечить детей причитающими им средствами на их содержание», - резюмировал прокурор области.