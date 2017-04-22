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Жителей поселка близ Петропавловска эвакуируют из-за возможных подтоплений

22 апреля 2017, 17:37

В 16:00 был произведен сброс воды с Сергеевского водохранилища.

Жителей поселка Заречный эвакуируют из-за возможных подтоплении. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

"В 16:00 из-за сброса воды с Сергеевского водохранилища, в связи с возможным поднятием уровня воды в р.Ишим Акимом области принято решение о заблаговременном эвакуации жителей п.Заречный (территория г.Петропавловск) в СШ п.Заречный", - сообщил Иманкулов.

Он уточнил, что школа находится на возвышенности.

Фото: dailynews.kz.

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