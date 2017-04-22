Жителей поселка близ Петропавловска эвакуируют из-за возможных подтоплений
22 апреля 2017, 17:37
В 16:00 был произведен сброс воды с Сергеевского водохранилища.
Жителей поселка Заречный эвакуируют из-за возможных подтоплении. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
"В 16:00 из-за сброса воды с Сергеевского водохранилища, в связи с возможным поднятием уровня воды в р.Ишим Акимом области принято решение о заблаговременном эвакуации жителей п.Заречный (территория г.Петропавловск) в СШ п.Заречный", - сообщил Иманкулов.
Он уточнил, что школа находится на возвышенности.
Фото: dailynews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855331-e60e3149c8cf192e7f49f3430948237c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...