Сегодня с целью расширения двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества в Астане стартовала ярмарка жамбылских сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.





Ярмарку посетили аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев и аким города Астаны Асет Исекешев.





Мероприятие проводится на территории спортивного комплекса «Казахстан».





Общий объем качественного товара составляет более 201 тонн продукции на сумму 156 млн. тенге.





Астанинцы приобретают мясо-молочную, плодоовощную, колбасные, мучные, рыбные продукции, крупы, растительные и животные масла по ценам ниже рыночных на 8-20 процентов. В том числе 15 тонн мяса конины, 7 тонн мяса птицы, 11 тонн колбасных изделий, 21 тонну молочной продукции, 5 тысяч яиц, 5 тонн гречки, 5 тонн риса, 1,5 тонн кондитерских и 6 тонн макаронных изделий, 5,5 тонн растительного масла, 5 тонн сахара, 0,5 тонн соли, 7 тонн рыбы, 2,5 тонны мёда, 2 тонны сухофруктов, а также 104 тонн овощей и фруктов.





- Из Жамбылской области, со всех районов приехали крестьянские хозяйства. Общее количество товара более 300 тонн на 156 млн тенге. Наша картошка почти в два раза дешевле, чем в Астане, ее цена составляет 75 тенге, тоже самое и с луком. И остальные продукты на порядок дешевле от 8 до 20%. Здесь вы сможете найти натуральные продукты, начиная с меда и заканчивая рыбой, при этом цены вас тоже приятно удивят. Ярмарка будет проходить два дня», - сказал аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.





Напомним, что проведение сельскохозяйственных ярмарок в городах Астана и Алматы жамбылскими аграриями стали традиционными.



