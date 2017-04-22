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В Крыму открыли памятник Франклину Рузвельту

22 апреля 2017, 17:53

Бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.

Памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту открыли в Ялте.

Мероприятие приурочено к традиционному празднованию Дня улицы Рузвельта. "Памятник установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке", — сказал РИА Новости мэр города Андрей Ростенко.

Бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.

Мэр подчеркнул, что инициатива открыть памятник исходит от общественности города. "Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок", — подчеркнул Ростенко.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.

Виктор Лященко.

Фото: AP Photo.

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