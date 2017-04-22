В Крыму открыли памятник Франклину Рузвельту
22 апреля 2017, 17:53
Бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.
Памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту открыли в Ялте.
Мероприятие приурочено к традиционному празднованию Дня улицы Рузвельта. "Памятник установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке", — сказал РИА Новости мэр города Андрей Ростенко.
Бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.
Мэр подчеркнул, что инициатива открыть памятник исходит от общественности города. "Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок", — подчеркнул Ростенко.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.
Виктор Лященко.
Фото: AP Photo.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855334-10d1276ed2d3fe4521218a7b53cbf1c1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...