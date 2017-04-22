Модернизация общественного сознания – эволюция гражданского общества

На прошлой неделе была опубликована программная статья Президента Казахстана Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая запустила глубинные процессы в общественно-политической жизни страны в части уклона государственной идеологии в сторону укрепления гражданской идентичности казахстанцев.





В условиях глобализации и тяжело контролируемых процессов движения трудовых и миграционных потоков в международных масштабах появляются новые вызовы для любых культурных, языковых ценностей народов и устоявшегося общественного согласия. Это также касается готовности людей к изменениям и осознанию своей роли и значимости как гражданина и патриота своей Родины.





Как показали события, происходящие сегодня в мире, в погоне за так называемыми либеральными ценностями существует угроза исчезновения культурного кода, отхода от национальных традиций и обычаев. В ряде европейских стран полная приверженность провозглашенным ценностям свободы слова и убеждений, а также молчаливое принятие отклонений от моральных норм в жизнедеятельности человека привели к тому, что там возникли большие противоречия между различными народностями и национальностями, вызывающие социальные конфликты.





Сегодняшние реалии казахстанского общества показывают, что назрела необходимость сохранение культурного кода народа и формирования сознания нового поколения казахстанцев, которые устоят под вызовами современности.





Именно поэтому Н. Назарбаев в своей программной статье призвал совершенствовать наше общество путем модернизации сознания граждан, сохранив всё лучшее в поведенческом и культурном аспекте, накопленное вековыми традициями и историей народов, живущих в Казахстане.





Задуманная Президентом идея требует реализации масштабных проектов и реформ во всех сферах жизнедеятельности общества. Поэтому одним из следующих логичных шагов стало создание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, в состав которой вошли опытные государственные служащие и общественные деятели, способные реализовать все цели программной статьи. Создание Национальной комиссии свидетельствует об огромной ответственности и значимости задачи по модернизации сознания казахстанского народа. Можно отметить однозначно, что подобного рода авторитетный состав Национальной комиссии при Президенте наблюдается впервые в истории независимого Казахстана.





Очевидно, что вопрос модернизации общественного сознания является главным идеологическим курсом развития Казахстана на многие годы. Поэтому уже сейчас можно выделить тот факт, что формирование состава Национальной комиссии с тяжеловесами казахстанской политики и одними из уважаемых людей в обществе говорит о стремлении охватить все сферы жизни общества.





Модернизация идеологической сферы жизни казахстанского общества основывается на духовном аспекте, на развитие которого будут направлены проекты «Туған жер», «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география Казахстана»). Исходя из этих приоритетов программной статьи Глава государства принял дальновидное решение о включении в состав Национальной комиссии акимов регионов Казахстана, перед которыми поставлена задача реализации программы модернизации среди широких слоев населения, охватив каждый населенный пункт страны.





Кроме этого, руководители центральных и местных государственных органов, включенные в состав Национальной комиссии, должны будут обеспечить консолидированную работу государственных структур и институтов гражданского общества, а также задействование всех интеллектуальных резервов страны для поэтапного перехода нашего общества на новую ступень своего развития.





Переоценка общественных ценностей будет основываться на национально-культурных корнях казахстанского народа, однако при этом усилия институтов гражданского общества будут направлены на духовный и интеллектуальный рост граждан, а также формирование новой гражданской идентичности, отвечающей современным вызовам и угрозам.