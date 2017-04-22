А.Исекешев встретился с жильцами ЖК, "прославившегося" падающими лифтами

Аким Астаны и аким столичного района «Алматы» встретились с жильцами ЖК, в котором произошло уже два инцидента с лифтами, сообщает сообщает Казинформ





«Сегодня аким столицы Асет Исекешев, аким района Алматы и руководитель жилищной инспекции встретились с жильцами нашего дома Эдем Палас, в котором вчера было очередное ЧП с сорвавшимся лифтом», - написала в соцсетях жительница ЖК Ирина Костерева.





«Проблемы в доме не только с лифтом, - пояснила она. - Нас заверили, что помогут с регистрацией собственного КСК из жильцов, окажут содействие в озеленении придворовой территории, обустройстве детской и спортивной площадки. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Надеемся, что власти города сдержат свои обещания. Спасибо за встречу в выходной день!».





Напомним, 13 апреля сообщалось, что в ЖК «Эдем палас-2» в лифте застряли восемь человек, в том числе две девочки в возрасте пяти-шести лет. Лифт медленно поднимался до шестого этажа, затем медленно спустился на первый этаж. Все это время дверь лифта не открывалась. Далее лифт начал резко падать в шахту. В результате инцидента никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».





Еще один случай произошел вчера, 21 апреля. В пятом подъезде ЖК «Эдем палас-1» оборвался трос лифта. К счастью, обошлось без жертв. По словам жительницы дома Татьяны Спицыной, «девушка ехала с 17 этажа, кабинка лифта резко полетела вниз». Скорее всего, сработал запасной трос, и он остановился на 9 или 8 этаже. Также она отметила, что в ЖК была независимая экспертиза по работе лифтов, был произведен осмотр. По предварительным данным, оборвался трос. Причина выясняется.



