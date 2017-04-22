Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца

Во время встречи соперник нарушил правила на Роналду-младшем.

Сын нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч со штрафного в стиле своего отца в матче детских команд. Видеозапись опубликована в аккаунте спортсмена в Instagram.





Во время встречи соперник нарушил правила на Роналду-младшем. Пострадавший решил исполнить удар самостоятельно. Он сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия отца, которые тот выполняет, готовясь ударить со штрафного. В результате мальчик отправил мяч в ворота.











