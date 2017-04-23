Командир роты пограничников отбирал в Атырау у солдат деньги

В качестве свидетелей и потерпевших по делу проходят более 100 солдат, находившихся в подчинении у командира роты.

В Атырау перед судом предстал командир роты пограничной службы КНБ РК. Он обвиняется в том, что отбирал у солдат деньги, сообщает сообщает Казинформ





«Досудебным расследованием занималось Западное региональное военно-следственное управление МВД РК. Офицеру предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РК. Он обвиняется в злоупотреблении властью, в заведомо ложном доносе, а также подкупе или принуждении к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний», - проинформировали в военной прокуратуре Западного региона.





В качестве свидетелей и потерпевших по делу проходят более 100 солдат, находившихся в подчинении у командира роты.





А. Соколов.



