Командир роты пограничников отбирал в Атырау у солдат деньги
23 апреля 2017, 00:48
В качестве свидетелей и потерпевших по делу проходят более 100 солдат, находившихся в подчинении у командира роты.
В Атырау перед судом предстал командир роты пограничной службы КНБ РК. Он обвиняется в том, что отбирал у солдат деньги, сообщает Казинформ.
«Досудебным расследованием занималось Западное региональное военно-следственное управление МВД РК. Офицеру предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РК. Он обвиняется в злоупотреблении властью, в заведомо ложном доносе, а также подкупе или принуждении к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний», - проинформировали в военной прокуратуре Западного региона.
В качестве свидетелей и потерпевших по делу проходят более 100 солдат, находившихся в подчинении у командира роты.
А. Соколов.
Фото: dknews.kz.
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