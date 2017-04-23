Аким Мангистау предложил отдать однодневную зарплату пострадавшим от паводков

"Сегодня ряд областей нашей страны пострадали от паводков, наши соотечественники находятся в тяжелом положении. Им необходимы вещи, продукты питания. В наших силах им помочь. Поэтому предлагаю перевести однодневную зарплату нашим согражданам, " — сказал Ералы Тугжанов во время внеочередной конференции филиала партии "Нур Отан"





В связи с повышением температуры и таянием ледников Казахстан оказался во власти паводков. Самая тяжелая ситуация разворачивается в Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской области. В районах ведется эвакуация населения. В отдельных регионах объявлены режимы чрезвычайной ситуации.



