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Из-за вероятного схода лавин ограничен доступ на автодорогу "Медео - Шымбулак"

23 апреля 2017, 14:00

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Из-за возможного схода лавин ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО", сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

"В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период 24-25 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупреждают в ведомстве.

Фото: Деловой Казахстан

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