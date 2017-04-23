Объявлены победители Алматы Марафона
23 апреля 2017, 16:59
На старт Алматы Марафона вышли порядка 13000 человек.
Стали известны имена абсолютных победителей Алматы Марафона, сообщает Казинформ.
Финиш и церемония награждения состоялись на Центральном стадионе. Абсолютными победителями марафонской дистанции стали Николай Григоров (Россия, Барнаул) и Полина Репина(Казахстан), получившие денежный приз в размере 350 000 тенге.
Время Николая - 2 часа 30 минут 9 секунд, Полина преодолела дистанцию за 3 часа 16 минут 11 секунд. Второе и третье места у мужчин на марафонской дистанции заняли Амир Байтуканов из Усть-Каменогорска и Айдын Касен из Астаны соответственно. Среди женщин в абсолюте на марафонской дистанции второй стала Алена Уварова (Алматы), третьей - Мария Киреева (Семей).
Всех участников наградили памятными финишерскими медалями, а победителей - призовыми медалями, грамотами и подарками от партнеров.
Напомним, сегодня на старт Алматы Марафона вышли порядка 13000 человек.
Фото: instagram/ almatymarathon.
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