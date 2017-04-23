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Облздрав объяснил поступок «заминировавшей» школу врача в Караганде

23 апреля 2017, 21:05

Врач звонила в школу в рамках должностной инструкции.

Управление здравоохранения Карагандинской области отреагировало на новость о враче скорой помощи, которая позвонила в квартиру индивидуального предпринимателя и сообщила о теракте в школе в Кировском секторе Караганды, передает Казинформ.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса, врач звонила в школу в рамках должностной инструкции.

«В тот день проводились учения. Полиция позвонила в скорую помощь и сообщила о проведении учебно-тренировочных мероприятий, направленных на профилактику борьбы с экстремизмом. Врач, следуя инструкции, стала звонить в школу, чтобы успокоить администрацию, которая может испугаться и неправильно оценить обстановку», - сообщила Айжан Иса.

Учения проводились в районном Октябрьском суде № 3, в Кировском секторе. Врач неоднократно звонила в школу, но трубку никто не снимал.

«Сработал человеческий фактор - врач ошибочно набрала не тот номер, перепутав одну цифру. Она представилась, назвала свою должность, и проинформировала о ложном сообщении о взрывном устройстве», - говорит Айжан Иса.

Однако мужчина, не поняв, что сказал женский голос, тут же позвонил в полицию и сообщил о странном звонке.

«Надеемся, полиция разберется. Ведь это было недоразумение. Есть распечатка телефонного разговора, где четко звучит, что врач представилась. А значит, она не имела цели сообщить о взрывном устройстве в школе», - говорит Айжан Иса.

Напомним, на телефон 102 позвонил мужчина и сообщил, что ему домой на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в здании школы заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали около 900 учеников и учителей. Взрывное устройство не было обнаружено.

Айжан Алданышева.

Фото: ekaraganda.kz.

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