В Нью-Йорке вручили премию Shorty Awards за успехи в соцсетях
24 апреля 2017, 09:40
Наиболее популярным в соцсетях актером был признан 14-летний американец Гейтен Матараццо, самой успешной в интернете актрисой признана канадская исполнительница и модель Шей Митчелл.
Вручение награды Shorty Awards за активность и успехи в социальных сетях в 2016 году состоялась в воскресенье в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Гейтен Матараццо
Наиболее популярным в соцсетях актером был признан 14-летний американец Гейтен Матараццо. Он получил известность после исполнения роли Гавроша в мюзикле "Отверженные". По оценке жюри, большим успехом пользуется, в частности, размещаемый на видео-сервисе Netflix ("Нетфликс") сериал "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016), где снимается Матараццо. Ранее актер вошел в рейтинг 100 наиболее влиятельных подростков в 2016 году по версии американского журнала Time.
Шэй Митчелл
Самой успешной в интернете актрисой признана канадская исполнительница и модель Шей Митчелл. Более 2 млн просмотров получило размещенное на YouTube ее обращение к поклонникам по случаю завершения сериала "Милые обманщицы" (Pretty Little Liars), в котором она исполняла одну из главных ролей. Кроме того, большим интересом пользовались публикуемые ею на YouTube кулинарные уроки.
Такса по кличке Крузо
В номинации для самых популярных во Всемирной паутине животных победу одержала такса по кличке Крузо. Ее хозяева, живущие в Канаде, регулярно выкладывают забавные видео с участием собаки. Размещенные на YouTube записи с Крузо набрали более 44 млн просмотров.
Фото: РИА Новости
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