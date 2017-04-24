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В Нью-Йорке вручили премию Shorty Awards за успехи в соцсетях

24 апреля 2017, 09:40

Наиболее популярным в соцсетях актером был признан 14-летний американец Гейтен Матараццо, самой успешной в интернете актрисой признана канадская исполнительница и модель Шей Митчелл.

Вручение награды Shorty Awards за активность и успехи в социальных сетях в 2016 году состоялась в воскресенье в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.


Гейтен Матараццо

Наиболее популярным в соцсетях актером был признан 14-летний американец Гейтен Матараццо. Он получил известность после исполнения роли Гавроша в мюзикле "Отверженные". По оценке жюри, большим успехом пользуется, в частности, размещаемый на видео-сервисе Netflix ("Нетфликс") сериал "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016), где снимается Матараццо. Ранее актер вошел в рейтинг 100 наиболее влиятельных подростков в 2016 году по версии американского журнала Time.

Шэй Митчелл

Самой успешной в интернете актрисой признана канадская исполнительница и модель Шей Митчелл. Более 2 млн просмотров получило размещенное на YouTube ее обращение к поклонникам по случаю завершения сериала "Милые обманщицы" (Pretty Little Liars), в котором она исполняла одну из главных ролей. Кроме того, большим интересом пользовались публикуемые ею на YouTube кулинарные уроки.


Такса по кличке Крузо

В номинации для самых популярных во Всемирной паутине животных победу одержала такса по кличке Крузо. Ее хозяева, живущие в Канаде, регулярно выкладывают забавные видео с участием собаки. Размещенные на YouTube записи с Крузо набрали более 44 млн просмотров.

Фото: РИА Новости


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