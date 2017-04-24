Аким Астаны приступил к исполнению поручений Главы государства

Аким Астаны Асет Исекешев с раннего утра инспектировал городские объекты по устранению замечаний Главы государства, озвученных на расширенном совещании в офисе НК «Астана ЭКСПО-2017» по вопросам подготовки к международной специализированной выставке, а также развитию столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В частности, глава города побывал на строительных объектах жилых массивов, проверил санитарное состояние стройплощадок и соблюдение правил благоустройства, наличие пунктов мойки колес и твердого покрытия от пункта мойки до автодороги. В ходе объезда аким дал строгое поручение руководителям соответствующих ведомств за недельный срок решить вопросы с благоустройством, регулярно привлекать и строго наказывать нарушителей за несоблюдение правил благоустройства и санитарного содержания. Аким потребовал незамедлительно ликвидировать несанкционированные строительные свалки на территории города и исключить факты складирования твердо-бытовых отходов на строительных площадках.

Также аким объездил центральные и второстепенные улицы города, микрорайоны и жилые массивы трех районов, в ходе чего проверил состояние дорог, асфальтового покрытия, тротуаров и фасадов зданий, опор уличных освещений, пешеходных переходов и газонов. Кроме того, подверглись проверке и междворовые проезды, стихийные парковки автотранспортных средств и состояние паркингов.

В результате объезда глава города подчеркнул, чтобы все городские объекты, улицы и дворы отвечали требованиям чистоты и порядка, а также были безопасными для горожан.

Обращаясь к руководителям ответственных служб, аким потребовал ежедневно следить за надлежащим состоянием всех общественных объектов. Вместе с тем градоначальник пригрозил за невыполнение требований строго наказывать как первых руководителей, так и подчинённых работников, ответственных за тот или иной участок. В случае выявления неэффективной работы, к ответственным организациям будут приняты самые строгие меры административного воздействия, подытожил глава города.