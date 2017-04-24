Число жертв нападения талибов в Мазари-Шарифе может достигнуть 200
24 апреля 2017, 10:28
В воскресенье в Афганистане был объявлен национальный траур.
Местные власти в Афганистане считают, что в результате нападения талибов на военную базу под Мазари-Шарифом могли погибнуть до 200 человек, сообщает Русская служба BBC.
Представители местной администрации рассказали об этом на условиях анонимности, однако один очевидец сказал, что насчитал на месте боя 165 тел погибших.
Министерство обороны Афганистана официально не сообщило о том, сколько именно погибло военных, заявив лишь, что погибших и раненых было более 120.
Нападение произошло в пятницу. Боевики движения Талибан переоделись в форму правительственной армии.
Ранее сообщалось, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также убили солдат, находившихся в столовой.
Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.
В воскресенье в Афганистане был объявлен национальный траур.
Фото: REUTERS
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