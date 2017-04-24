В Минздраве ответили на критику депутата Аманжоловой о дорогих лекарствах в аптеках

Комитет фармации Министерства здравоохранения РК в ответе на официальный запрос корреспондента МИА «Казинформ» прокомментировал критику депутата Мажилиса Парламента Зауреш Аманжоловой о высоких ценах на лекарства в аптеках.

«В настоящее время Министерством здравоохранения РК для регулирования цен на все лекарственные средства проводится работа по обсуждению с представителями фармацевтической общественности методики формирования предельных цен на все лекарственные средства. Прорабатывается вопрос по внесению соответствующих изменений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Предпринимательский Кодекс, в части наделения Министерства компетенцией регулирования цен на все лекарственные средства. После принятия нормативной правовой базы будет осуществляться регулирование цен на все лекарственные средства», - рассказали Казинформу в Минздраве.

Также, как отмечают в ведомстве, в рамках обязательного социального медицинского страхования планируется внедрение электронных рецептов, разрабатывается информационный ресурс по ведению единого справочника лекарственных средств с описанием и стоимостью. Кроме того, планом мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы предусмотрено внедрение этических норм продвижения лекарственных средств с повышением ответственности всех участвующих сторон, которое позволит регламентировать действия как медицинских работников, так и производителей. «Министерством утверждена рабочая группа по выработке предложений, касающихся разработки механизмов этического продвижения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», - говорится в ответе комитета Минздрава.

Кроме того, в рамках этой же госпрограммы Минздрав отрабатывает вопрос внедрения системы отслеживания лекарственных средств от производителя до пациента посредством штрих-кодов с разработкой информационной системы и соответствующего приложения для смартфонов. «С целью прослеживания перемещения лекарственного препарата по логистической цепи до получения его конечным потребителем, министерством разрабатывается и планируется запуск системы по отслеживанию препарата путем присвоения каждой упаковке лекарственного средства уникального кода, позволяющего его идентификацию», - рассказали в Минздраве.

Как сообщили Казинформу в ведомстве, государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляется Комитетом фармации МЗ РК и его территориальными подразделениями, расположенными во всех 16 регионах. В настоящее время госконтролю подлежат более 12 тыс. объектов фармацевтической деятельности, из них объекты c частной формой собственности составляют 94 процентов. Из этого количества 76 процентов это субъекты малого предпринимательства. Большую долю составляют аптеки - их по стране более 8 тыс. объектов.

Напомним, ранее на пленарном заседании Мажилиса депутат Зауреш Аманжолова обратилась с запросом на имя министра здравоохранения. По ее словам, имеет место бесконтрольный отпуск рецептурных препаратов в аптеках.

«Зачастую люди приходят в аптеку и спрашивают у аптекаря, какие лекарства лучше приобрести, перечисляя определенные симптомы болезни. Безусловно, работник аптеки довольно часто предлагает недешевые препараты. Имеет место, когда пациенты, прочитав информацию о своем заболевании в интернете, идут и покупают рекомендуемые лекарства, так как они доступны. Так и осуществляется реализация медикаментов не по назначению врача, а по рекомендациям. Данные действия приводят к возникновению различных аллергических проявлений у людей, а также лекарственной устойчивости организма при лечении, особенно антибиотиками. Кроме того, назначения фармработниками аналгетиков по устранению болевых приступов нередко приводит к развитию осложнения и усложнению диагностики хирургической патологии», - рассказала она.

По ее словам, также много жалоб от населения поступает о сложностях, связанных с ежемесячным посещением поликлиники для получения рецепта.

«Отмеченные выше вопросы свидетельствуют о системных проблемах, с одной стороны, лоббирования определенных препаратов среди врачей, с другой - о нехватки государственных средств на лекарства и, как следствие, недоступности их населению», - считает депутат. В связи с этим, депутат считает необходимым внедрить этические и профессиональные нормы продвижения лекарственных средств и системы отслеживания препаратов от производителя до пациента. Депутат также предложила внедрить оптимальную электронную выписку рецептов, усилить контроль за выдачей рецептов по утвержденной министерством форме, а также пересмотреть стандарты надлежащей аптечной практики в отношении кабинетов медицинского обслуживания.

Дамир Байманов