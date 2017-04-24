Главный тренер рассказал о подготовке боксеров Казахстана к чемпионату Азии

В рамках азиатского первенства помимо медалей будут разыграны 60 лицензий на чемпионат мира, который пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 4 сентября.

Мырзагали Айтжанов в беседе Sputnik Казахстан рассказал о том, кто из олимпийцев Рио и почему не примет участие на первенстве Азии.





"Они (члены сборной — прим.) тренируются, но Жанибек Алимханулы до Азии не успеет, поэтому на этих соревнованиях он не будет участвовать из-за реабилитационного периода после травмы руки. Также Ниязымбетов, который сейчас лечится (не примет участия — прим). В целом, на 50-60% команда обновилась", — рассказал Айтжанов в интервью Sputnik Казахстан.





Среди новичков с составе сборной выступит Камшибек Кункабаев, который хорошо проявил себя на турнире в Германии. Другая надежда сборной — 19-летний Абильхан Аманкул в категории 75 килограммов. Тренер отметил, что для Казахстана конкурентами будут участники из Тайланда, Филлипин и Китая, которые в последнее время выставляют сильных и техничных спортсменов в маленьких весовых категориях. Нелегко придется и с участниками из соседних для Казахстана стран — спортсменами Кыргызстана и с хозяевами соревнования − Узбекистана.





Чемпионат Азии по боксу 2017 года среди мужчин пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая. Как сообщила казахстанская федерация бокса, Казахстан в Ташкенте будут представлять: в весовой категории 49 килограмм Жомарт Ержан, 52 килограмм — Азамат Исакулов, 56 килограмм — Кайрат Ералиев, 60 килограмм — Адилет Курметов, 64 килограмм — Бекдаулет Ибрагимов, 69 килограмм — Аблайхан Жусупов, 75 килограмм — Абильхан Аманкул, 81 килограмм — Ерик Альжанов, 91 кг килограмм — Василий Левит, +91 килограммов — Камшибек Конкабаев.





В рамках азиатского первенства помимо медалей будут разыграны 60 лицензий на чемпионат мира, который пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 4 сентября.



