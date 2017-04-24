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Borgward перевел свой первый SUV на электротягу

24 апреля 2017, 11:38

От своего топливного аналога Borgward BXi7 отличается радиаторной решеткой, бамперами и синими акцентами в дизайне экстерьера и интерьера.

На международном автосалоне в Шанхае компания Borgward представила свой первый электромобиль – кроссовер BXi7. Он создан на основе обычного BX7, вышедшего в 2015 году и ставшего первой моделью некогда культового немецкого бренда, возрожденного на средства китайцев Foton.

От своего топливного аналога Borgward BXi7 отличается радиаторной решеткой, бамперами и синими акцентами в дизайне экстерьера и интерьера. Зарядный порт разместили на левой стороне, хотя бензиновый кроссовер заправляется справа. Аналоговые приборы уступили место цифровой панели, появилась новая двухцветная кожаная обивка – вот и вся разница. О силовой установке на данный момент официальной информации нет, известно лишь, что батареи будет поставлять фирма LG Electronics.

Сейчас Borgward производит и продает в Китае BX7 и, с этой весны, его младшего брата BX5. Сборку BXi7 наладят на новом заводе, который построят на исторической родине компании – в немецком городе Бремен. На европейском рынке возрожденный Borgward намерен предлагать только электромобили и плагин-гибриды.

Текст: Александр Орехов
Фото: Borgward

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