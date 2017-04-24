Министр обороны рассказал об оснащении Вооруженных сил РК

В настоящее время укомплектованность Вооруженных сил РК основным вооружением и военной техникой составляет 92%. Об этом сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Верховным главнокомандующим уделяется особое внимание технической оснащенности. В настоящее время укомплектованность вооруженных сил основным вооружением и военной техникой составляет 92%, в том числе современным вооружением 24,5%. Коэффициент технической готовности вооружения и военной техники доведен до 0,94. На вооружение поступили современные средства, идут поступления новой техники во все виды вооруженных сил», - сказал он.

«Мы на сегодня за счет радиостанций производства нашего Петропавловского завода совместно на 90% укомплектовали тактическое звено современными радиостанциями. Приборы ночного видения - вплоть до того, что у нас все экипажи вертолетов оснащены приборами ночного видения. 82% соединений и частей постоянной готовности оснащены приборами ночного видения отечественного производства, и мы сегодня можем воевать как днем, так и ночью в одинаковых условиях», - добавил глава ведомства.

С. Жасузаков отметил, что казахстанская армия также может совершать маневры на большие расстояния.

«На оснащение сил воздушной обороны поступили современные истребители поколения 4, военно-транспортные самолеты», - уточнил спикер.

Министр обратил внимание на систему противовоздушной обороны.

«В настоящее время от Российской Федерации мы получили пять комплектов дивизионов С-300, которые в конце этого года мы поставим на боевое дежурство. И система объектов противовоздушной обороны - вопрос будет практически решен. Единственно, у нас проблема по радиотехническим войскам. Но организовано производство радиолокационных станций отечественного производства НУР, трехкоординатные и мы, практически, первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны, второй устанавливаем в Караганде. В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций», - пояснил он.

Как подчеркнул С. Жасузаков, военные особо следят за защищенностью столицы Казахстана.

«Хотел бы также отметить, что мы особое внимание уделяем Астане и сейчас развернули здесь необходимые силы и средства и приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы обратить внимание на низколетящие цели. Кроме того, хотел бы обратить внимание на новую систему беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день мы планомерно приобретем, мы уже приобрели и тактические и оперативные беспилотники. Их испытали. И с началом производства здесь в Казахстане мы, думаю, будем над этим работать», - отметил министр.

В заключение глава ведомства проинформировал об оснащенности военно-морских сил РК.

«Здесь также поступают новые корабли отечественного производства - уральского завода. Мы в этом году взяли минный тральщик российского производства, имеющий на вооружение подводные роботы, чтобы обнаруживать мины на дне. Кроме того, мы можем работать над обеспечением безопасности нашего трубопровода. ВС и дальше продолжат эту работу», - заключил С. Жасузаков.

Ксения Давыдова