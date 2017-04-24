Обжаловать по правилам

Как показывает практика, в основном должники и взыскатели обжалуют действия (бездействие) судоисполнителей, которые указаны в п. 2 ст. 32 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», то есть меры по обеспечению исполнения исполнительных документов.

Обжалование действий (бездействий) судебных исполнителей регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса (ст. 240-5), Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», Нормативным постановлением Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства об исполнительном производстве» от 20.06.2005 года № 2.

Если должники стараются обжаловать действия, то взыскатели, наоборот, бездействие судоисполнителей. Также со стороны должников зачастую обжалуются произведенная оценка движимого или недвижимого имущества судебным исполнителем и проведенные торги имущества должника.

Нередки случаи, когда судебные исполнители, вынося постановление о назначении оценщика, не направляют сторонам копии этих документов не позднее следующего дня со дня его вынесения. Хотя это прямо указано в п. 2 ст. 68 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Порядок подачи жалобы стороной исполнительного производства, не согласной с оценкой, указан в ст. 3 данного закона.

Жалоба подается в суд не позднее десяти дней с момента ознакомления сторонами с произведенной оценкой. В таких случаях можно порекомендовать вместе с подписью и словом «ознакомлен» указывать настоящую дату своего ознакомления с документами.

Жалоба подается в районный суд обслуживаемого судебным исполнителем участка, городские суды, которые рассматривают гражданские дела физических лиц, даже если стороной исполнительного производства является юридическое лицо.

В связи с тем, что обжалование действий судебного исполнителя не является исковым производством, требуется в графе «истец» прописывать слово «заявитель», а в графе «ответчик» прописывать слово «обжалуемый». Необходимо четко формулировать свои требования. Указывать: «действие (бездействие) судоисполнителя, что предусмотрено статьей такой-то Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», признать незаконным», «отчет о проведенной оценке такого-то имущества за таким- то номером от такого-то числа признать недействительным».

В случае обжалования результата торгов, в требованиях рекомендуется просить суд о признании договора купли-продажи недействительным.

Порядок обжалования действия (бездействия) государственных и частных судебных исполнителей ничем не отличается.

Айдар Секенов, судья Семейского городского суда