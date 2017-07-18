Не забудьте произвести уплату ежегодного лицензионного сбора по алкогольной продукции

Относительно уплаты ежегодного лицензионного сбора

Плательщики, получившие лицензию на осуществление видов деятельности по хранению, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции (далее - Лицензия), уплачивают сумму сбора ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере.

Таким образом, плательщики сбора уплачивают сумму сбора:

- в год получения лицензии - до подачи соответствующих документов для получения лицензии;

- в годы, следующие за годом получения лицензии - ежегодно до 20 июля текущего года.

Так, статьей 471 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлены ставки лицензионного сбора:

- в столице, городах республиканского и областного значения - 100 МРП;

- в городах районного значения и поселках - 70 МРП;

- в остальных сельских населенных пунктах - 30 МРП.

Уплата производится по КБК 105402 (лицензионный сбор).

При несоблюдении этих условий, Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 340 350 тенге до 1 588 300 тенге, а в случаях повторного совершения правонарушений - лишения лицензии.

Относительно приостановления предпринимательской деятельности либо отсутствия объекта осуществления деятельности при наличии лицензии

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон) приостановление действия разрешения и (или) приложения к разрешению осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан, в частности КоАП.

Кроме того, Законом не предусмотрено приостановление действия лицензии на основании приостановления представления налоговой отчетности в связи с приостановлением деятельности в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, либо в виду отсутствия объекта осуществления деятельности.

В связи с чем, сумма ежегодного лицензионного сбора подлежит к уплате лицензиатом вне зависимости от фактического осуществления им деятельности по лицензии либо от отсутствия объекта осуществления деятельности, указанного в лицензии.

В этой связи, обращаем Ваше внимание, что в случае прекращения осуществления деятельности по хранению, оптовой или розничной реализации алкогольной продукции в текущем году необходимо вернуть лицензию в срок не позднее 31 декабря 2017 года. В случае, если возврат лицензии не будет осуществлен в указанный срок, обязанность по уплате лицензионного сбора начнет исчисляться с 1 января 2018 года и будет подлежать исполнению до 20 июля 2018 года.

В случае сдачи лицензиатами лицензии на осуществление видов деятельности по хранению, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции как до, так и после срока уплаты ежегодного лицензионного сбора, при этом не уплатившими такую сумму сбора, будет рассмотрен вопрос о взыскании ее в судебном порядке.