Министр обороны высказался о безопасности кабинетов НВП в учебных заведениях

Сакен Жасузаков рассказал о мерах, которые предприняло его ведомство для обеспечения безопасности на уроках начальной военной подготовки в учебных заведениях страны.

«По касающейся учебно-материальной базе. Вы знаете, что НВП дает азы: строевая, физическая подготовка, разборка-сборка автомата, санитарное дело, чтобы школьник мог владеть. Для этого учебно-материальная база, которая имеется в школах, достаточна, потому что большинство проводится в поле: на плацу, на спортивном городке. Я думаю, что в той программе, которая заложена, это соответствует», — сказал Жасузаков на правчасе в мажилисе.

«Мы все равно провели инвентаризацию военно-технического имущества: учебных гранат, мин, после того случая, о котором вы говорите, в более шести тысячах организациях образования. На сегодняшний день пока мы не выявили, что там какое-то есть. Но исключить того, что это может быть приносное, такое тоже нельзя исключать. Тут нужна больше бдительность самих преподавателей», — добавил он.

Напомним, что в ноябре 2014 года на уроке НВП в колледже Алматы произошел взрыв гранаты, в результате погибла одна студентка, более 10 человек пострадали.