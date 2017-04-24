Моряк спас застрявшего в сетях кита, прыгнув с 12-метровой палубы

Моряк с грузового судна Cheikh El Mokrani, находившегося у побережья Туниса, рискнул жизнью ради спасения запутавшегося в сетях кита. Мужчина прыгнул с 12-метровой палубы, чтобы освободить морского "пленника" , сообщают , сообщают Vesti.ru со ссылкой на NZ Herald.





На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как моряк, примерившись, прыгает с большой высоты, а затем подплывает к носу кита. Вскоре на помощь мужчине приходит его коллега на шлюпке. Вместе они освобождают крупное млекопитающее.









В результате прыжка с 12-метровой палубы моряк не пострадал, а кит уплыл в открытое море.