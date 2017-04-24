Моряк спас застрявшего в сетях кита, прыгнув с 12-метровой палубы
24 апреля 2017, 14:58
Интернет-пользователи похвалили неназванного любителя животных за смелость.
Моряк с грузового судна Cheikh El Mokrani, находившегося у побережья Туниса, рискнул жизнью ради спасения запутавшегося в сетях кита. Мужчина прыгнул с 12-метровой палубы, чтобы освободить морского "пленника", сообщают Vesti.ru со ссылкой на NZ Herald.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как моряк, примерившись, прыгает с большой высоты, а затем подплывает к носу кита. Вскоре на помощь мужчине приходит его коллега на шлюпке. Вместе они освобождают крупное млекопитающее.
В результате прыжка с 12-метровой палубы моряк не пострадал, а кит уплыл в открытое море.
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