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Моряк спас застрявшего в сетях кита, прыгнув с 12-метровой палубы

24 апреля 2017, 14:58

Интернет-пользователи похвалили неназванного любителя животных за смелость.

Моряк с грузового судна Cheikh El Mokrani, находившегося у побережья Туниса, рискнул жизнью ради спасения запутавшегося в сетях кита. Мужчина прыгнул с 12-метровой палубы, чтобы освободить морского "пленника", сообщают Vesti.ru со ссылкой на NZ Herald.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как моряк, примерившись, прыгает с большой высоты, а затем подплывает к носу кита. Вскоре на помощь мужчине приходит его коллега на шлюпке. Вместе они освобождают крупное млекопитающее.


В результате прыжка с 12-метровой палубы моряк не пострадал, а кит уплыл в открытое море.

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