Назарбаев предложил главе ЕБР выдавать больше кредитов в тенге

Глава государства также предложил рассмотреть вопрос выдачи кредитов под проекты, инициированные странами-членами ЕАЭС, на условиях софинансирования.

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Дмитрием Панкиным. В ходе встречи главе государства была представлена информация о деятельности банка, а также перспективах и приоритетах его дальнейшего развития , сообщает пресс-служба Акорды.





Н.Назарбаев, отметив цель создания и задачи, стоящие на сегодняшний день перед ЕАБР, подчеркнул важность финансирования интеграционных проектов.





- Основными учредителями банка являются Казахстан и Россия. Банк создавался в интересах Евразийского экономического союза. Выбранное направление работы правильное. Предлагаю рассмотреть возможность в условиях Казахстана выдавать больше кредитов в тенге, - сказал Президент Казахстана.





Глава государства также предложил рассмотреть вопрос выдачи кредитов под проекты, инициированные странами-членами ЕАЭС, на условиях софинансирования.

- Банк мог бы софинансировать общие транзитно-инфраструктурные, водные, аграрные проекты. Проекты, которые будут работать для всех стран-участниц. Это, в первую очередь, зависит от работы Евразийской экономической комиссии, которая должна предлагать подобные проекты, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Д.Панкин также доложил Президенту Казахстану о ходе заключения договоров по новым проектам, а также о состоянии кредитного портфеля банка, существенно выросшего по итогам года.



