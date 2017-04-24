Мужчина ударил акулу, чтобы спасти от нее свою жену. Это произошло во время плавания пары из Великобритании с аквалангом у берегов острова Вознесения в южной части Атлантического океана, сообщают Vesti.ru





Инцидент произошел 23 апреля в водах залива Инглиш Бэй острова, который является частью британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Акула напала на британку Фрэнки Гонсалвес и вцепилась ей в ногу. К счастью, находившийся рядом муж женщины ударил акулу и отпугнул ее, сообщает Daily Mail.





Супругам удалось выбраться на берег. Женщину доставили в больницу на остров Святой Елены, после чего перевезли в Великобританию для дальнейшего лечения.





Ранее сообщалось, что в Австралии 17-летняя девушка умерла в больнице после нападения на нее акулы при катании на доске.



