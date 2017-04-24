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Мужчина ударил акулу, чтобы спасти от нее свою жену

24 апреля 2017, 15:21

Акула вцепилась женщине в ногу.

Мужчина ударил акулу, чтобы спасти от нее свою жену. Это произошло во время плавания пары из Великобритании с аквалангом у берегов острова Вознесения в южной части Атлантического океана, сообщают Vesti.ru.

Инцидент произошел 23 апреля в водах залива Инглиш Бэй острова, который является частью британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Акула напала на британку Фрэнки Гонсалвес и вцепилась ей в ногу. К счастью, находившийся рядом муж женщины ударил акулу и отпугнул ее, сообщает Daily Mail.

Супругам удалось выбраться на берег. Женщину доставили в больницу на остров Святой Елены, после чего перевезли в Великобританию для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в Австралии 17-летняя девушка умерла в больнице после нападения на нее акулы при катании на доске.

Фото: Elias Levy/Creative Commons

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