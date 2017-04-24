25 апреля в Бишкеке состоится заседание Президиума Делового совета ЕАЭС

Напомним, что Деловой совет ЕАЭС был создан в мае 2015 года в Астане по инициативе НПП РК «Атамекен» и был призван стать современной действенной площадкой сотрудничества бизнес-сообществ государств-членов Союза, направленной на расширение многосторонних деловых связей в рамках ЕАЭС.

Создание Делового совета ЕАЭС было знаменательным событием и своевременным ответом бизнеса на углубляющиеся процессы интеграции.

Ввиду того, что функции Председателя Президиума Делового совета возлагаются на руководителя бизнеса от государства, представитель которого председательствует в Союзе в текущем году, 25 апреля т.г. в г. Бишкек Кыргызский Союз промышленников и предпринимателей проводит заседание Делового совет ЕАЭС с участием руководителей ведущих бизнес-сообществ стран Союза, Членов Коллегии (Министров) ЕЭК и предпринимателей сторон.

В ходе заседания будут обсуждены основные векторы и процессы евразийской интеграции, а также барьеры, препятствующие эффективному и полноценному использованию всех возможностей бизнеса в Союзе.

На повестку дня также выносятся вопросы развития сотрудничества ЕАЭС с Китайской Народной Республикой в рамках Экономического пояса Шелкового пути, создание при ДС ЕАЭС Комитета по развитию цифрового бизнеса и цифрового рынка ЕАЭС.

Диалоговая площадка для обсуждения насущных проблем и нахождения их оптимального решения на основе консолидированного мнения бизнеса, призвана стать инструментом для продвижения интересов предпринимательских сообществ в ЕАЭС.