Представительство в гражданском процессе

А.Бижанова,

Главный специалист-секретарь судебного заседания

Лицо, осуществляющее судебное представительство, совершает процессуальные действия от имени и в интересах сторон и третьих лиц, участвующих в гражданском деле, в результате которых юридические последствия возникают не у представителя, а у представляемого лица. Вести дело в суде через представителя могут также лица, участвующие в делах особого искового, особого производства и т.д. Представительство в гражданском процессе имеет сходство с представительством в гражданских правоотношениях, когда одно лицо совершает сделки от имени другого лица. Вместе с тем оно имеет существенные отличия. Так, при совершении гражданско-правовых сделок представитель всегда действует вместо лица, от имени которого совершает юридические действия, то есть представитель всегда замещает представляемого. В судебном процессе деятельность представителя не исключает возможности участия в судебном заседании непосредственно лиц участвующих в деле, которые свободны выборе способа защиты своих прав и интересов и реализуют их самостоятельно.

Судебное представительство возможно на любой стадии процесса, по любым категориям дел, а также на стадии исполнения решения. Процессуальный закон не содержит ограничений по времени вступления представителя в судебный процесс.

Защита прав и интересов юридических лиц в гражданском судопроизводстве осуществляется их органами или представителями. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им по закону, уставу или положению.

Законодательство предусматривает в качестве критериев надлежащего представительства такие как правоспособность и дееспособность.

Так, согласно ст.35 ГК РК юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его деятельностью обязанности с момента его создания и до момента ликвидации.

Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, являющимися субъектами материального права.

Наличие правоспособности и дееспособности необходимо устанавливать на стадии принятия заявления или на стадии досудебной подготовки во избежание проблем процессуального характера, которые в дальнейшем могут возникнуть при рассмотрении дела.

Органы юридического лица не являются самостоятельным субъектом гражданских прав и не обладают в отличие юридического лица самостоятельной правоспособностью и дееспособностью, но неразрывно связаны с самим юридическим лицом, и, как и представитель, действуют в пределах предоставленных им полномочий.

Участие руководителя юридического лица в качестве представителя в суде не лишает возможности иметь еще и другого представителя и совершать

наряду с ним процессуальные действия, предусмотренные гражданским процессуальным кодексом. При этом для руководителя юридического лица достаточно представления суду документов, удостоверяющих его служебное положение или полномочие, а другие представители должны иметь соответствующие документы о наделении их данными полномочиями. Суду необходимо проверять соответствие предоставленных представителю полномочий фактическим представительским действиям.

Судебный представитель участвует в разбирательстве гражданского дела и вступает в процессуальные отношения с судом в объеме прав и обязанностей, предусмотренном процессуальным законом. При этом судебный представитель не относится к числу лиц, участвующих в деле.

Гражданское процессуальное законодательство допускает участие в суде в качестве представителей других лиц по просьбе лиц, участвующих в деле. Это разновидность добровольного представительства, которое может быть основано на родственных, дружеских, партнерских отношениях. При обсуждении возможности допуска к участию такого лица необходимо установить его дееспособность и с учетом норм, определяющих какие лица не могут быть представителями в суде, разрешить данный вопрос.

Значительное количество процессуальных норм, касающихся вопросов представительства, находятся в нормах материального права, и эти нормы могут быть исключительными, детализирующими или дополняющими.

Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела в суде, основанное на доверенности (соглашении, устанавливающем взаимоотношения представителя и представляемого, пределы полномочий), законодательстве (законное представительство в отношении несовершеннолетних детей), решении суда (о признании гражданина ограниченно дееспособным) либо административном акте (приказ о назначении на должность).

Ст.60 ГПК РК содержит перечень лиц, которые не могут быть представителями в суде.

Так, судьи, прокуроры, следователи и депутаты представительных органов вправе участвовать в процессе в качестве уполномоченных соответствующих организаций. Кроме того, они в общем порядке вправе являться законными представителями (представление интересов детей).

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности (письменное уполномочие одного лица для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу), выданной и оформленной в соответствии с законом, то есть удостоверенной нотариально, командирами военных частей, руководителями органа социальной защиты и т.д.

Законом установлены сроки действия доверенности, возможность передоверия и другие имеющие значение моменты.

Суду представляется подлинник доверенности или надлежаще заверенная копия. При этом, не следует забывать о требовании апостилирования доверенностей, выданных иностранными государствами.

Законное представительство предполагается в отношении физических лиц в силу определенных законом оснований и имеет место по определенной категории лиц.

В силу положений ст.46 ГПК РК права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, и лиц ограниченно дееспособных защищают их родители или иные законные представители, но суд обязан привлекать к участию в деле самих несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно дееспособными, а права несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, и лиц, признанных недееспособными, защищают в суде их законные представители. В ряде случаев несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право лично защищать в суде свои права и законные интересы.

Имеет место положение, когда суд вправе привлечь для участия в деле несовершеннолетнего ребенка. Так, по спорам об определении места жительства ребенка, суд вправе привлечь его для участия в деле на предмет выяснения и учета его мнения (при достижении возраста 10 лет), если это не противоречит его интересам.