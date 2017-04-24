В Астане проверят работу всех лифтовых компаний
24 апреля 2017, 16:46
Данное решение последовало после двух инцидентов с лифтами в ЖК «Эдем палас-2».
Аким Астаны в понедельник на совещании в городском акимате распорядился проверить все лифтовые хозяйства на наличие соответствующих специалистов и финансирования, передает Elorda.info.
Данное решение последовало после двух инцидентов с лифтами в ЖК «Эдем палас-2».
«Аким района и руководитель жилищной инспекции, управляющей компании должны были сразу же приехать на место. Поднять вопрос и принять решение. А если бы человек погиб? У вас к этому нет никакого отношения?», — возмутился Асет Исекешев, обращаясь к руководству жилищной инспекции.
В этой связи аким города поручил своему заместителю Андрею Лукину совместно с прокуратурой проинспектировать работу всех лифтовых компаний столицы.
«Надо провести проверку всех лифтовых компаний совместно с прокуратурой на наличие специалистов, денег. Нужно в первую очередь заботиться о людях», — подчеркнул А.Исекешев.
Аким Астаны поручил провести анализ работы лифтовых компаний в течение десяти дней.
Напомним, 13 апреля в жилом комплексе «Эдем палас-2» с шестого этажа сорвался лифт, в котором находились семь человек, включая ребенка. Жертв и пострадавших удалось избежать: спасатели помогли выбраться шестерым взрослым и 8-летней школьнице только через час после ЧП.
21 апреля в том же ЖК лифт, в котором находился один из жителей дома, сорвался с 17 этажа. Запасной трос позволил остановить устройство на 8 этаже.
Фото: alllifts.ru
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