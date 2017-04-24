Компьютеры Bilim Book для малокомплектных школ в РК планируется оснастить ПО Microsoft

Премьер-министр Казахстана посетил офис Microsoft в Сан-Франциско и обсудил технологические решения для системы образования Казахстана.

Премьер-министр Республики Казахстан, в рамках рабочего визита в США встретился с корпоративным вице-президентом компании Microsoft Д.Левиным (Dan’l Lewin) в офисе компании в Сан-Франциско. В ходе встречи сотрудники главного офиса Microsoft продемонстрировали новые технологии компании и обсудили с представителями Правительства Казахстана внедрение программных решений в образовательные учреждения страны, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании в Казахстане.





Речь, прежде всего, шла о стратегической инициативе Digital Kazakhstan*** (Цифровой Казахстан), принятой к действию в феврале 2017 года.





Инициатива направлена на сокращение разрыва уровня образования в сельских и городских школах при помощи информационных технологий, а также увеличение конкурентоспособности казахстанской экономики посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы.





Компания Microsoft детально продемонстрировала представителям Казахстана высокую квалификацию, экспертные знания и наработки (программное, контентное, образовательное) для осуществления в Казахстане национального проекта для сельских школ страны. Так, например, сторонами рассматривается возможность оснащения программным обеспечением специального компьютерного устройства Bilim Book, которое планируется внедрить в малокомплектные школы в РК.





Microsoft определяет для себя в качестве приоритета работу с молодым поколением.





В Казахстане уже широко популяризируются ИТ – инициативы Microsoft, цель которых сориентировать студентов и школьников в получении и развитии технических и профессиональных навыков.





Так, в декабре 2016 г., в Казахстане прошла молодежная конференция YourthSpark Live, где участники получили знания о современных трендах в программировании и инструментах для продуктивной учебы. Также в декабре по инициативе компании Microsoft были организованы и проведены уроки информатики в школах в рамках республиканской акции «Час кода» в Казахстане. В акции «Час кода в Казахстане» за два года с программированием познакомились 126 000 человек, большинство из них – школьники из 2500 школ из 16 областей Республики.





*** Полный цикл инициативы Digital Kazakhstan включает в себя:





1) Цифровой шелковый путь - создание высокотехнологичной цифровой инфраструктуры путем проведения в сельских населенных пунктах широкополосного доступа к сети интернет; усовершенствования сети телерадиовещания, развития телекоммуникационного хаба; обеспечения информационной безопасности; строительства центров обработки больших данных.

2) Креативное общество – развитие человеческого капитала путем повышения цифровой грамотности населения, повышения квалификации специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, развитие креативного мышления.

3) Цифровые преобразования в отраслях экономики – развитие цифровой индустрии путем внедрения цифровых технологий в сфере сельского хозяйства, промышленности; улучшения систем учета горнодобывающей отрасли; автоматизации транспортно-логистической системы страны; развития электронной торговли; усовершенствования деятельности здравоохранения; развития информационно-коммуникационной отрасли страны; реализации технологий для создания умных городов.

4) Проактивное государство – формирование цифрового правительства путем дальнейшего развития электронного и мобильного правительства; увеличения государственных услуг, предоставляемых в электронной форме; формирования открытого правительства и открытого парламента; улучшения деятельности государственных органов, обеспечения транспарентности деятельности правоохранительных органов и судебной системы; развития национальной инфраструктуры пространственных данных и т.д.



