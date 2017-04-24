В Шардаре выращивают хлопок-сырец новым технологическим методом
24 апреля 2017, 17:58
Фермеры отметили преимущество нового технологического метода, выполняющего одновременно три функции.
Хлопководы села Жаушыкум Шардаринского района одни из первых в области начали выращивать хлопок-сырец новым технологическим методом. Первым кто стало выращивать хлопок новым методом - ТОО «Иржар-агро», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Новый технологический метод на полях товарищества применятся последние 5 лет. В прошлом году с 240 га посаженного хлопка, фермеры получили с каждого гектара земли 51 центнер продукции, а в текущем году посевные площади увеличены до 300 гектаров.
Вместе с тем, фермеры отметили преимущество нового технологического метода, выполняющего одновременно три функции. К примеру, техника равномерно в шахматном порядке разбрасывает семена хлопка, устанавливает систему капельного орошения, и к тому же успевает закрыть поверхность пленкой. Таким образом, с точностью засеянные семена хлопка быстро созревают и вырастают, а с помощью капельного орошения практически весь хлопчатник быстро раскрывается, тем самым продукция увеличивается в два раза.
По словам исполнительного директора ТОО «Иржар-агро» Бахыта Камбарова, в этом году товарищество использует элитные и китайские сорта хлопка. Кроме того, здесь уверены, что расходы в размере 270-280 тыс. тенге на один гектар окупятся этой осенью и принесут свою прибыль.
В целом, в Шардаринском районе освоено 59300 гектаров земли, из них на 14 тыс. га вырастят хлопок-сырец. А в текущем году в селе Жаушықум на 3702 га земли планируется посадить различные культуры. В том числе, на 300 га намечено засеять хлопок-сырец новым технологическим методом.
Фото: акимат ЮКО
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