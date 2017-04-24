16 домов остаются подтопленными в поселке Жамбыл Костанайской области

53 человека, из них 14 детей, вернулись в свои дома. У родственников остаются 48 человек, в их числе 8 детей.

В поселке Жамбыл остаются подтопленными 16 домов и 16 придворовых территорий, передает МИА «Казинформ».





В Карасуском районе Костанайской области продолжаются противопаводковые мероприятия по устранению подтоплений жилых домов и дворовых территорий. На месте работает группировка сил и средств подразделений КЧС и местных исполнительных органов.





В ликвидации паводка задействованы 46 человек, 16 единиц техники, говорится в сообщении. По информации оперативного штаба в Карасуском районе поселке Жамбыл остаются подтопленными 16 домов и 16 дворовых территорий. Вода постепенно уходит с подтопленных территорий. 53 человека, из них 14 детей, вернулись в свои дома. У родственников остаются 48 человек, в их числе 8 детей.





Спасатели проводят очистку отводных каналов и откачку воды с помощью 10-ти передвижных мотопомп, работают трактора МТЗ и К-700, фронтальный погрузчик и экскаваторы. Всего же за прошедшие сутки откачано 24468 куб. метров талой воды.



